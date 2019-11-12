السعودية اليوم / الدكتور الزياني يستقبل قائد القوات العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي .

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس والجهود التي تقوم بها القيادة العسكرية الموحدة لتعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي المشترك.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي.

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14:22ت م

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