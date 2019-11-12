السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك يوم غدٍ الأربعاء



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ زيارة رسمية لجمهورية البوسنة والهرسك تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها دولة رئيس مجلس الوزراء دينيس زفيزديتش، وأعضاء مجلس الرئاسة، وزيارة للمشيخة الإسلامية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية بالبوسنة.

ويتضمن برنامج معاليه، زيارة مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو؛ للاطلاع على أنشطته وبرامجه لخدمة الشعب البوسني والدول المجاورة، كما يصاحب الزيارة عدد من اللقاءات والفعاليات والبرامج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها معاليه لتفعيل دور الوزارة في الخارج من أجل أن تقوم برسالتها في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي، تأكيدًا على رسالة المملكة العربية

// انتهى //

14:19ت م

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الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسيبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ زيارة رسمية لجمهورية البوسنة والهرسك تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها دولة رئيس مجلس الوزراء دينيس زفيزديتش، وأعضاء مجلس الرئاسة، وزيارة للمشيخة الإسلامية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية بالبوسنة.ويتضمن برنامج معاليه، زيارة مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو؛ للاطلاع على أنشطته وبرامجه لخدمة الشعب البوسني والدول المجاورة، كما يصاحب الزيارة عدد من اللقاءات والفعاليات والبرامج.وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها معاليه لتفعيل دور الوزارة في الخارج من أجل أن تقوم برسالتها في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي، تأكيدًا على رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //14:19ت م0144

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