السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل مدير السجون بالمنطقة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير السجون بالمنطقة العميد علي بن فايز العمري ومساعد مدير السجون بالمنطقة العميد مطلق عبدالله العتيبي بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبتيهما الجديدتين.

وتمنى سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والسداد لهما في مسيرتهما العملية، مثمناً جهودهما وجهود العاملين في قطاع السجون بالمنطقة .

// انتهى //

14:16ت م

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