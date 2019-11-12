السعودية اليوم / تعليم الرياض يطلق حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في 4700 مدرسة



الرياض 15 ربيع الأول 1441 الموافق 12 نوفمبر 2019 واس

دشن مدير عام إدارة التعليم بالرياض حمد بن ناصر الوهيبي أمس حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في مقر إدارة التعليم , التي ستطبق بمدارس تعليم الرياض البالغ عددها 4700 مدرسة، وتنظمها إدارة الشؤون الصحيّة المدرسية وإدارة الموارد البشرية.

من جهته بين مدير الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري أن الحملة استهدفت بالأمس منسوبي الإدارة ومراجعيها بنين وبنات عبر فريق من وزارة الصحة، وتهدف بشكل عام للوقاية من الانفلونزا الموسمية عبر اللقاح المساعد في تجنبها حيث تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة خلال هذه الفترة عن طريق انتشار الفيروس بالجو أو بلمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم، مبينا أن الفترة الزمنية لانتقال العدوى تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5 - 7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وللوقاية من العدوى ينبغي اتباع آداب السعال والعطس والمداومة على غسل اليدين بانتظام وأخذ اللقاح.

من جانبها أفادت مديرة وحدة التواصل الداخلي بإدارة الموارد البشرية عبير بنت صالح بن شعيل أن هذه الحملة تنطلق من حرص إدارة تعليم الرياض على رعاية منسوبيها والحفاظ على سلامتهم من الأمراض الموسمية.

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14:14ت م

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