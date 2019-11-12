السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعتمد تنفيذ حلقة نقاش لأولياء الأمور بمدارس البنين



عرعر 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تنفيذ عدد من حلقات نقاش لأولياء الأمور بمدارس البنين ، وذلك ضمن مبادرة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع"ارتقاء" ، التي تأتي من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع أكاديمية التدريب النوعي من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأوضح مدير وحدة الشراكة " بنين "فضيل فريح أنه ستنفذ 20 حلقة نقاش لأولياء أمور الطلاب في جميع مراحل التعليم بالمنطقة, مشيرًا إلى أن الحلقات تهدف للإسهام في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية للمدارس وتنظيم علاقات إيجابية بين أولياء الأمور والمجتمع التعليمي يتخللها مجموعة من الأنشطة والعصف الذهني و المسابقات.

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14:12ت م

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