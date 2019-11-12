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إنجاز جديد لمطار الملك عبدالعزيز الدولي
3 رحلات يومياً من جدة إلى أبوظبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن انتقال رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وذلك عبر انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران (ذهاباً وإياباً) يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري إلى الصالة رقم (1) بالمطار، وذلك بواقع 3 رحلات يومياً من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، وسيتم انتقال الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي لضمان ارتفاع الكفاءة.
ويعّد طيران الاتحاد الإماراتي، أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد، وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم (1) بالمطار الجديد بـ (810) آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من (30) مليون مسافر سنوياً، كما تشمل على (220) كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، و(46) بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ (94) جسراً متحركاً تخدم (70) طائرة في آن واحد، بالإضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره حوالي 34 كم، علاوة على وفندق من ثلاثة طوابق لركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.
تجدر الإشارة إلى أن الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.
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