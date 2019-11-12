مجلة بريطانية: عودة الشركات الأمريكية إلى المملكة

2019-11-12

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

سلطت المجلة البريطانية، The Week، الضوء على آخر الأحداث في المملكة، وعرضت تحليلات مختلفة عن تأثيرها على العالم، من مؤتمر دافوس الصحراء، والذي أعاد الشركات والاستثمارات الأجنبية والأمريكية إلى المملكة، إلى اكتتاب أرامكو.

المملكة مفتوحة للاستثمارات:

قالت صحيفة الغارديان، إن مؤتمر دافوس الصحراء أثبت أن المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، والاستثمارات، والشركات الأمريكية لا تريد أن تفوت فرصة، وكذلك الرؤساء التنفيذيون من جي بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وبلاك ستون، إلى سوفت بنك، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي وصهر الرئيس ترامب، و300 متحدث من 30 دولة.

أرامكو حجر الزاوية:

Advertisements

ولفتت بلومبرغ إلى أن الاكتتاب العام هو حجر الزاوية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية 2030؛ ما يجعل الاقتصاد جاهزًا لمرحلة ما بعد النفط، من جهة أخرى على أرامكو الاستعداد للتغلب على تحديات التغير المناخي، وكانت بالفعل بدأت في ذلك عن طريق تجديد التزامها بخفض الانبعاثات المسبّبة للتغيّر المناخي.

توسع شركات التقنية:

وقال ثيودور شلايفر، من شركة Vox، إن شركات التقنية الكبرى تواصل حضورها وتفاعلها في المملكة، كما تزيد من وتيرة استثماراتها في الفترة الأخيرة وتواصل بعض الشركات توسعها.

بيئة مثالية:

وقال ديفيد أندلمان من شبكة NBCNews: إن استقرار الأجواء السياسية، لا سيما بعد التغلب على التحديات الأخيرة بشأن الهجوم على منشآت النفط، بجانب التغير الاجتماعي المشهود له في المملكة، يخلقان بيئة مثالية لجذب المستثمر الأجنبي.







