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مجمع الملك فيصل يساعد مُسناً على العودة للمشي
بعد توقفه لمدة 8 سنوات
متابعات الخليج 365 - الطائف
نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في مساعدة مريض مسن يبلغ من العمر 91 سنة على المشي بعد أن توقف عن المشي لسنوات، إثر تعرضه لبتر الساق من تحت الركبة بسبب غرغرينا من مرض السكر قبل 8 سنوات.
وقام قسم التأهيل الطبي بالمجمع بعمل طرف صناعي مكون من مواد حديثة من مادة الكربون فايبر ويمتاز بخفة وزنه وجودته العالية وسهولة استخدامه للمريض.
وعاد المريض إلى ممارسة المشي بعد أسبوع من تركيب الطرق الاصطناعي الجديد، بعد أن تم تدريبه عليه من خلال المتخصصين في المركز.
تجدر الإشارة إلى أن مركز التأهيل بالمجمع يعد من أكبر أقسام الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي وحرص المجمع على استقطاب الكوادر وتوفير جميع الإمكانات في مراكز التأهيل المتطورة.
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