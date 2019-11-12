شكرا لقرائتكم ورشة عمل للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة بالملز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 ورشة عمل للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة بالملز ينظمها مركز تأهيل الإناث متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل بعنوان (توحيد إجراءات العمل لقسم الخدمات الاجتماعية)، قدمتها الأخصائية الاجتماعية سارة دغريري. وتهدف الورشة التي استمرت يومين للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الإعاقة، متضمنةً عرضاً مرئياً وشرحاً للهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات الاجتماعية وماهية المتابعة الاجتماعية التي تحسن مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومتابعة الخطة العلاجية للحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي، وشرح التأهيل المجتمعي باستخدام الاستمارات الخاصة، وتبيان دور الأخصائي الاجتماعي في الإرشاد الأسري وحل المشكلات داخل إطار الأسرة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة بالملز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.