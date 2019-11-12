سُحب رعدية وغبار على محافظات مكة

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، محافظات جدة، والليث، ورابغ، وبحرة، وخليص.

ولفتت الهيئة الانتباه، إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.







