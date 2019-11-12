شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض أعمال التوسعة السعودية الثالثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها. وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف والتي تشمل: مبنى التوسعة، الجسور الشمالية، الساحات الشمالية، كبري العمرة، مبنى الخدمات، مجمع الخدمات المركزية، أنفاق المشاة، نفق الخدمات، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.



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