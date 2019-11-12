شكرا لقرائتكم خبر عن 49 دولة تشارك في حفلة تتويج بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفود الـ49 دولة المشاركة في تحدي القراءة العربي لعام 2019، لحضور حفلة تتويج البطل وإعلان جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي، والتي تستضيفها دار الأوبرا في دبي يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري.

وتضم الوفود أكثر من 250 طالباً وطالبة من العشرة الأوائل الفائزين في تحدي القراءة العربي في بلدانهم، إضافة إلى أبطال الجاليات العربية من الدول المشاركة من خارج الوطن العربي.

وتمكن 5 أبطال من التأهل إلى نهائيات النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي بعد منافسات ماراثونية طويلة خاضوها عبر مستويات عدة مع أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة.

والأبطال الخمسة الذين وصلوا إلى المحطة قبل الأخيرة في المنافسة على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 هم: البطلة هديل أنور من السودان، والبطلة جمانة المالكي من السعودية، والبطلة فاطمة الزهراء أخيار من المغرب، والبطلة آية بوتريعة من تونس، والبطل عبدالعزيز الخالدي من الكويت.

Advertisements

وخاض هؤلاء الأبطال المنافسات على مستوى مدارسهم أولاً، ثم على مستوى الإدارات التعليمية، ثم المناطق أو المحافظات وصولاً إلى التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019 في بلدانهم، ثم كان عليهم أن يواصلوا مسيرة التحدي، ويخوضوا منافسات أصعب ضمت 16 بطلاً متوجاً باللقب في 14 بلداً عربياً، وذلك من خلال برنامج تلفزيوني تابعه الملايين من المشاهدين.

وضمن التصفيات قبل النهائية بين هؤلاء الأبطال والتي أذيعت على 7 حلقات عبر برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني الذي بثته MBC وتابعه ملايين المشاهدين العرب حول العالم، جرت التحديات بين أعضاء كل فريق في وجود لجنة تحكيم ليدخل بعض الأبطال في دائرة الخطر ويتمكن بعضهم من إنقاذ نفسه بالفوز في تحديات لاحقة، وآخرون لم يتمكنوا من ذلك ليخرجوا من المنافسة تباعاً.

وسيتم بث حفلة اختيار وتتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة لعام 2019 على الهواء مباشرة من دار الأوبرا في دبي، وينال البطل المتوج الجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليون درهم وتشمل أيضا جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.

ويشار إلى أن رسالة تحدي القراءة العربي تتمثل في إحداث نهضة قرائية عبر مشاركة ملايين الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي، وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، لتمكينهم بالعلم والمعرفة والثقافة لبناء مستقبل مزدهر لهم ولأوطانهم والمساهمة في مختلف مسارات التنمية في مجتمعاتهم وعالمهم. وتتركز أهداف تحدي القراءة العربي في رفع مستوى الوعي بأهمية القراءة لدى كافة الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتعزيز الثقافة العامة لديهم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي.