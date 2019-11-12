مشروع "مسام" ينتزع 1,528 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2019، من انتزاع 1,528 لغما منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و438 لغما مضادة للدبابات، و1,061 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 103,737 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.