"الطيران المدني" يعلن انتقال أول شركة طيران أجنبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتقال رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك عبر انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران (ذهابا وإيابا) يوم الاثنين 18 نوفمبر الحالي إلى الصالة رقم 1 بالمطار، وبواقع 3 رحلات يوميا من جدة إلى مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، وستنتقل الرحلات بشكل تصاعدي وتدريجي لضمان ارتفاع الكفاءة.

ويعد طيران الاتحاد الإماراتي أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد، وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم 1 بالمطار الجديد بـ 810 آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنويا، كما تشتمل على 220 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ 94 جسرا متحركا تخدم 70 طائرة في آن واحد، بالإضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره حوالي 34 كلم، علاوة على فندق من 3 طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.

يذكر أن الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ 35 وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.