أصدر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة أول ترخيص لأول عربة متنقلة بالمنطقة، متخصصة في تقديم الرعاية والعناية بالحيوانات الأليفة؛ نظراً لتزايد أعداد مالكي الحيوانات الأليفة. وأصدرت الوزارة نظاماً يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاك عربة متنقلة تقوم بتقديم الخدمات والعناية لملاك تلك الحيوانات، من نظافة واستحمام وقص شعر أو أظافر، والمحافظة على صحة الحيوانات وصحة مالكيها.

من جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سعيد الغامدي، إن تلك العربة هي إحدى الأفكار والخدمات التي تتطلع الوزارة لدعمها، وخصوصاً عند مزاولة العمل من قبل أياد سعودية شابة قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرفق بالحيوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: البيئة والمياه ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.