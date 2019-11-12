عقوبتها تصل لـ 900 ريال غرامة.. المرور يحذر من هذه المخالفة

أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرا من عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات الخارجة في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن.

وأوضحت أن عقوبة هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات رقم 4، والذي ينص على غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.