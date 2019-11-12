وفـاة مواطن سقط من الدور الثالث بعد تعرّضه لصعق كهربائي بمكة

لقى مواطن أمس (الإثنين)، مصرعه؛ إثر سقوطه من الدور الثالث واحتجازه في الدور الثاني، بعد تعرضه لصعق كهربائي في شارع أم القرى بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، وفقاً لـ”عكاظ”، أن مواطناً أربعينياً تعرّض لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله؛ ما تسبب في مصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث إلى الدور الثاني واحتُجز.

وأضاف بادومان، أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر، بعد إنزاله بواسطة الدفاع المدني؛ حيث تبيّن أنه قد توفى، وجرى تسليم الحالة إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.