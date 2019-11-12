بالصور.. 3 وفيات 12 مصابًا بينهن طالبات في حادثين مروعين بالطائف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وسقط عدد من المصابين، في حادثين منفصلين بالطائف، اليوم الثلاثاء.

حيث تلقت عمليات منطقة مكة المكرمة على الرقم «٩٩٧»، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات إحداهن مركبة تقل طالبات على طريق الرميدة، وتم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي.

وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حَالَتَيْ وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بينهن 6 طالبات، وعلى الفور تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمكة المكرمة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين إحداها قد تعرضت لانقلاب بعد التصادم، ما تسبب في حالة وفاة وإصابة أربع أشخاص بإصابات مستقرة، وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن الحادث وقع على طريق وادي «وج»، تحديدًا بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار.

وبيَّنَ أنه عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهم، مما تعرض قائدها لحالة وفاة وإصابة أربع أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، عبر فرقتين إسعافيتين بقيادة القائد الميداني، أحمد الصخيري.