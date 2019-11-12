قنصلية السعودية بهونج كونج تحذر رعايا المملكة من عدة مناطق

وجّهت القنصلية في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا للسعوديين المتواجدين هناك، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى عدة مناطق.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنها تود التنبيه على المواطنين السعوديين في هونج كونج، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق «Sai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong» نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءًا من يوم أمس الاثنين.

من جانبها، اعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن «قلقها العميق» تجاه الوضع في هونج كونج.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان لها، إن «الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونج كونج بقلق عميق»، وتابعت «ندين العنف من كافة الأطراف، ونقدم تعازينا لضحايا العنف بغض النظر عن ميولهم السياسية، وندعو الطرفين – الشرطة والمتظاهرين – لضبط النفس».

وكان مسؤول صيني، ذكر أول أمس الأحد، أن بكين ستضمن أن يكون الشخص الموالي لها فقط هو من يتولى منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج، وهو ما يبدد آمال النشطاء المؤيدين للديمقراطية وسط تصاعد حدة التوترات بعد خمسة أشهر من الاضطرابات التاريخية في المدينة.

وقال تشانج شياو مينج، المسؤول الصيني المكلف بالإشراف على شؤون هونج كونج، أنه ينبغي أيضًا على أغلبية ممثلي مجلس وزراء هونج كونج والهيئات القضائية والتشريعية، دعم الحكومة المركزية، وفقًا لـ«بلومبرج».