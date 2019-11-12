السعودية اليوم / "يوم الهمة القرآني" برنامج في جمعية القرآن الكريم بجدة



جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أعدّت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "خيركم" بمحافظة جدة، برنامجًا قرآنيًا بعنوان "يوم الهمة القرآني"، الذي يُعنى بمشاركة أكثر من 175 معلمًا وطالبًا يمثلون حلقات مساجد الملك فهد، وأبوبكر الصديق، والمودة، والزاهد التابعة للجمعية بجدة.

وعدّ المدير العام لـ"خيركم" عبدالعزيز فتني في كلمته خلال حضوره البرنامج أمس، يوم الهمة القرآني فعالية قرآنية تسابق فيها الطلاب على قراءة وحفظ ومراجعة كتاب الله من مختلف المراحل الدراسية، والموظفين، مشيرًا إلى أن عدد الصفحات المنجزة بلغت 23619 صفحة في يوم واحد فقط، فيما وصلت الختمات إلى 29 ختمة.

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12:38ت م

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