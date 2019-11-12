

الباحة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم, نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن نايف العتيبي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ونائبه اللواء محمد العتيبي .

وهنأ سموه، اللواء العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره أعرب اللواء محمد العتيبي عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.

// انتهى //

12:35ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.