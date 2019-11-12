

نجران 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة، ليضم 20 عضوًا من شباب وفتيات المنطقة ومحافظاتها، وتكليف الشاب محمد بن عبدالله بن أحسن بن منيف، أمينًا للمجلس.

وتضمن القرار تسمية الأعضاء العشرين، حيث يضم كل من، بندر بن ظافر حسن آل عتيق، سامي بن سعود حسن العجم، محمد بن هادي حمد آل منصور، فيصل بن سويس معضد العجمي، زياد بن مهدي مانع حيدر، أحمد بن ناصر نمران الحارثي، عبير بنت محمد الهاجري، رنا بنت سالم آل سالم، عبدالله بن سالم صالح الصيعري، صالح بن محمد سعيد آل فطيح، ثامر بن مفرح حمدان آل مخلص، مهدي بن سالم مهدي السلوم، نواف بن عبدالله مسفر آل دغيش، عبدالله بن داوود محمد آل مطارد، حسين بن محمد عسكر الصقور، فارس بن محمد حسين آل عقيل، عبدالرحمن بن سعيد عبدالله الجليل، أحمد بن حمزة بن أحمد المكرمي، روان بن علي عبدالله الوايلي، لمياء بنت محسن محمد بالحارث.

//انتهى//

12:28ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.