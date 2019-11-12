

جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بمكتبه اليوم، القنصل العام ‫للولايات المتحدة الأمريكية بجدة راين كليها.

و‫جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:24ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام الأمريكي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.