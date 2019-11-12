

الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض يوم غد الأربعاء فعالية "احم عائلتك" تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، وذلك في جميع القطارات المتوجهة من محطة الرياض إلى المنطقة الشرقية ، وأخرى بمركبات تجوب مختلف محافظات الرياض.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قطاراتها المشاركة في فعالية "احم عائلتك" تحمل على متنها 5 فرق طبية تابعة للشؤون الصحية بالرياض مجهزة بمعدات الكشف الطبي اللازمة للكشف المبكر عن السكري وقياس ضغط الدم وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمسافرين ذهاباً وإيابا من الرياض إلى الشرقية، وستنطلق معها أكثر من 20 سيارة مجهزة طبيًا للتوعية والكشف المبكر عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وتتوجه السيارات إلى المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في محافظات منطقة الرياض من الساعة (8) صباحاً وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

وعلى مستوى المحطة بالرياض، بينت المؤسسة أنها وجهت الدعوة إلى عدد كبير من المدارس ومراكز التأهيل ورعاية الأيتام للاستفادة من الفعاليات التوعوية والترفيهية المقامة في المحطة منذ الثامنة من صباح الأربعاء 13 نوفمبر، متيحة الفرصة للاطلاع على القطارات ومعرفة اهميتها الاجتماعية والاقتصادية كوسائل نقل حديثة، كما تستضيف المحطة معرضا توعويا يضم أكثر من 40 مركزًا صحيًا من جميع محافظات منطقة الرياض.

إلى ذلك، تقدم مدير محطة الرياض محمد صالح القحطاني بالشكر والتقدير إلى مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري، ونائب مدير عام الشؤون الصحية الدكتورة أميرة الرصيص ، وكل من أسهم في العمل على دعم هذه الشراكة وإنجاح فعالية "احم عائلتك".

// انتهى //

12:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حملة توعوية بمحافظات الرياض وعبر القطارات المتوجهة من الرياض للدمام للوقاية من السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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