السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يقلد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام رتبته الجديدة



مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالإمارة في العاصمة المقدسة اليوم، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل .

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة اللواء العقيل, سائلا الله له التوفيق والسداد, فيما عبر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره لأمير المنطقة, مؤكدًا أنها ستكون - بإذن الله - عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة .

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12:06ت م

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