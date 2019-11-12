السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تستضيف البرنامج التعريفي للهيئة السعودية للمهندسين



جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استضافت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة ممثلة في مركز التطوير والتدريب اليوم، فعاليات البرنامج التعريفي للهيئة

وأبرزت الهيئة خلال البرنامج دور المهندس في المجتمع وإيضاح المفاهيم العامة لجميع التخصصات الهندسية والدور الذي يلعبه كل تخصص وإيضاح المفاهيم العامة لأدبيات ممارسة مهنة الهندسة والمخالفات المهنية والتوعية بأهمية التأهيل المهني للمهندسين وتدريبهم والاختبارات المهنية وإيضاح الفروقات المهنية بين مستويات التأهيل المختلفة والمسؤوليات والواجبات المهنية التي تنبني عليها.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالكلية سعد القابوسي أن البرنامج يهدف إلى بناء كفاءات هندسية وطنية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع .

وفي ختام البرنامج تلقى فريق عمل الهيئة السعودية للمهندسين استفسارات المتدربين عن دور الهيئة في تصنيف المهندسين السعوديين وطريقة الحصول على الرخص.

يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قد ساوت خريجي الكليات التقنية والاتصالات بخريجي الهندسة بالجامعات السعودية والعالمية نظرا لتطوير المناهج والدراسة الإنجليزية طوال فترة التدريب بالكليات ومطابقتها للبرامج التدريبية العالمية.

// انتهى //

11:48ت م

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جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واساستضافت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة ممثلة في مركز التطوير والتدريب اليوم، فعاليات البرنامج التعريفي للهيئة السعودية للمهندسين، بحضور متدربي الكلية لدرجة البكالوريوس بجميع التخصصات التي تدربها الكلية والمتمثلة في تخصص الاتصالات والإلكترونيات والحاسب عن الهيئة السعودية للمهندسين وأنشطتها والخدمات التي تقدمها الهيئة.وأبرزت الهيئة خلال البرنامج دور المهندس في المجتمع وإيضاح المفاهيم العامة لجميع التخصصات الهندسية والدور الذي يلعبه كل تخصص وإيضاح المفاهيم العامة لأدبيات ممارسة مهنة الهندسة والمخالفات المهنية والتوعية بأهمية التأهيل المهني للمهندسين وتدريبهم والاختبارات المهنية وإيضاح الفروقات المهنية بين مستويات التأهيل المختلفة والمسؤوليات والواجبات المهنية التي تنبني عليها.وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالكلية سعد القابوسي أن البرنامج يهدف إلى بناء كفاءات هندسية وطنية مميزة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع .وفي ختام البرنامج تلقى فريق عمل الهيئة السعودية للمهندسين استفسارات المتدربين عن دور الهيئة في تصنيف المهندسين السعوديين وطريقة الحصول على الرخص.يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قد ساوت خريجي الكليات التقنية والاتصالات بخريجي الهندسة بالجامعات السعودية والعالمية نظرا لتطوير المناهج والدراسة الإنجليزية طوال فترة التدريب بالكليات ومطابقتها للبرامج التدريبية العالمية.// انتهى //11:48ت م0055

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