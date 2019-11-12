السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل سفير الدنمارك بالسعودية



سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي ومرافقيه.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

وفي نهاية الاستقبال سلم سمو أمير منطقة الجوف سفير الدنمارك هدية تذكارية من منتجات المنطقة.

// انتهى //

10:58ت م

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