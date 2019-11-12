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شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية السعودية في هونج كونج تجدد تحذيرها للمواطنين بسبب أعمال الشغب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج، تحذيرا للمواطنين من التوجه إلى عدة مناطق، بسبب اندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.
وذكرت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم، قائلة: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.
يشار إلى أن هونج كونج تشهد منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.
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