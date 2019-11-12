فيديو.. تعرف على أهم منافع الإقامة المميزة

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد محمد البيشي، الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، أن من أهم منافع الإقامة المميزة هو تحقيق مكاسب اقتصادية للبلاد من خلال إلغاء مفهوم التستر التجاري على رجال الأعمال الأجانب.

وأضاف البيشي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المملكة تلقت أكثر من 10 آلاف طلب للحصول على الإقامة بشقيها.

وتابع أن الإقامة المميزة من أهم المحفزات لرجال الأعمال والمبتكرين حول العالم للاستفادة من هذه الفرص في المملكة وخلال السنوات القادمة سيكون لدينا مجموعة من المبتكرين من كل مكان في العالم.

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وأضاف البيشي، ستكون السعودية المكان المفضل لهم لبدء نشاطهم التجاري، موضحاً أن الإقامة المميزة واحدة من أهم هذه المحفزات.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة أعلن بالأمس عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز في بيان أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.







