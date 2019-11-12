فيديو.. وعادت لغة الألحان بعد غياب

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة الإخبارية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يظهر حصة من حصص الموسيقى في المملكة قبل عشرات السنين.

وعلقت قناة الإخبارية على المقطع بقولها: “عادت لغة الألحان .. بعد غياب”، في تعليقها على قرار عودة حصص الموسيقى في المدارس.

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يذكر أن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أعلن الخميس الماضي، أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم في المملكة.

جاء ذلك عقب اجتماع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمقر وزارة الثقافة في حي الدرعية.

وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل”.







