شكرا لقرائتكم خبر عن «‏مدني جدة» يخمد حريق مستودعات الخمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة عند الساعات الأولى من فجر اليوم (الثلاثاء)، من إخماد حريق اندلع في مستودعين يحتوي أحدهما على مواد إسفنج، بينما الآخر معدات كهربائية، بمنطقة المستودعات جنوب المحافظة. ويعكف فريق من محققي الدفاع المدني على معرفة أسباب اندلاع النيران.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس (الاثنين)، بلاغا عن اندلاع حريق بمنطقة المستودعات جنوب محافظة جدة استدعى تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادثة، تساندها فرق وآليات مساندة متمثلة في سيارة السلالم والسنوركل ومعدات ثقيلة وصهاريج مياه تابعة للدفاع المدني، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية (الكهرباء، الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، المرور، والأمانة، والتنسيق مع شركة المياه).

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وأضاف: «مع وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادثة، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الحريق، وألسنة اللهب تتصاعد من مستودعين متجاورين يحتوي أحدهما على إسفنج والآخر مواد كهربائية، تحيط بها عدة مستودعات، ونظراً لطبيعة الحادثة وانتشاره، والمواد المشتعلة التي ساعدت على ظهور سحب كثيفة من الدخان، وكون الحريق داخل مربع تحيط به مستودعات، وخشية أن تصلها ألسنة اللهب، بادرت إدارة العمليات بموقع الحادثة بحضور ميداني من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري، بتوجيه عدد من الفرق المباشرة لعمل ساتر مائي للحيلولة دون امتداد اللهب، واللهب الحراري للمستودعات المحاذية للحريق، ونجحت الفرق في حمايتها من الاحتراق».

وتابع: «مزامنة مع عمل الساتر المائي، شرعت فرق الإنقاذ في فتح ممرات لتتمكن فرق الإطفاء من التوغل والمرور وصولا إلى مصادر وبؤر اللهب داخل المستودعات، مستخدمة في عمليات الإطفاء الفروع الأرضية».

وأشار: «تم إنشاء منطقة إسناد شمال منطقة الحريق تمركزت بها المعدات الثقيلة وصهاريج المياه والفرق المساندة، ومن خلالها تم دعم الفرق بصهاريج المياه، وكذلك سيارتي السلالم والسنوركل من الجهتين الشرقية والجنوبي لتباشر مهامها في عمليات الإطفاء من ارتفاعات متباينة مستخدمة القواذف لتتمكن من إيصال المياه إلى عمق المستودع، لتساهم بشكل مباشر في إخماد الحريق».

وقال ابن سرحان: «باشرت الجهات المعنية من شركة الكهرباء والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والأمانة أعمالها المناطة بها بموقع الحادثة». وأكد «مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ لم تشر التحقيقات الأولية إلى وجود إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما شرع فريق من المحققين التابعين لمدني جدة في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق».