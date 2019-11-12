شكرا لقرائتكم خبر عن «الطقس».. أجواء غير مستقرة على غالبية مدن المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.