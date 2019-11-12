سَحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية بالأردن وسوريا.. غدًا

حدَّدت أمانة منطقة تبوك، غدًا الثلاثاء، موعدًا لسحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية بالأردن وسوريا لعام ١٣٩٥-١٣٩٦هـ.

وعبر موقعها الرسمي، قالت الأمانة: بمعرض ومركز احتفالات الأمانة.. غدًا (الثلاثاء) سحب المنح السكنية للمشاركين بالقوات السعودية بالأردن وسوريا لعام ١٣٩٥-١٣٩٦هـ، مشيرة إلى أن هذه المنح تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم، الصار بتاريخ 16/5/1440 هـ بمنحهم قطع سكنية بمنطقة تبوك. ودعت الأمانة كل من استكمل بيانات منحهم، للحضور يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في معرض ومكر احتفالات الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تمام الساعة العاشرة صباحًا.