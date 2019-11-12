7 إعفاءات لطرح أرامكو محليا.. ويحظر على الشركة هذا الأمر خلال 6 أشهر

حصلت شركة أرامكو على سبعة إعفاءات من بعض المتطلبات النظامية التي تتعلق أغلبيتها بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، في عملية الطرح الأولي في السوق المحلية.

وبحسب “الاقتصادية”، تأتي أهم هذه الإعفاءات فيما يتعلق بالإفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبة الأسهم المطروحة من رأسمال الشركة في نشرة الإصدار، كذلك الإعفاء من بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ذلك بالسماح بطرح متزامن للمؤسسات والأفراد، إضافة إلى الإعفاء من مدة نشر “نشرة الإصدار” من 14 يوما إلى نحو ثمانية أيام تقويمية.

ووفقا لنشرة إصدار الشركة، يحظر على “أرامكو” أن تدرج أسهما من فئة الأسهم المدرجة نفسها خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقا لقواعد الإدراج وهي مدة الحظر النظامية ذاتها.