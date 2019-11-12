المتحدث باسم شرطة الرياض يكشف تفاصيل حادثة حديقة الملز

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلان وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز.

وأوضح المتحدث أنه تم السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، وإلقاء القبض عليه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، مضيفا «وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية». وأكد أن الرعاية الطبية قدمت للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.