يوتيوب قد تغلق القنوات “غير المجدية تجارياً”

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أعلنت جوجل عن تغيير سياسة استخدام الخدمة في يوتيوب والتي أدرجت فيها بعض الشروط المثيرة للقلق مثل إمكانية إغلاق القنوات “غير المجدية تجارياً”.

وتحت بند “تعليق الحساب وإنهاؤه” ذكرت يوتيوب أن من حقها إنهاء الخدمة المقدمة للمستخدم كلياً أو جزئياً إذا اعتقدت وفق تقديرها أن توفير الخدمة غير مجد تجارياً.

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وهذا البند واسع الاحتمالات فهو قد يشير إلى حتى إغلاق حسابات البريد الإلكتروني جي مايل وليس فقط قنوات يوتيوب.

كما لم توضح الشركة المقصود بالجدوى التجارية هنا، هل إن كان ذلك يعني ظهور إعلانات في قنوات يوتيوب؟ أم قيمة الأرباح المتحصلة من تلك الإعلانات؟ أم شيء آخر؟.

وسيبدأ تطبيق سياسة استخدام الخدمة الجديدة في 10 ديسمبر المقبل. وهذه المرة الثالثة التي تجري فيها يوتيوب تعديلات على سياساتها هذا العام وحده.

