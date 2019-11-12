مبيعات علي بابا تحقق رقمًا قياسيًا وتصل 38.3$ مليار في “يوم العزاب”

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تمكنت مجموعة علي بابا على منصاتها المختلفة من بينها علي إكسبرس من تحقيق مبيعات قياسية ليوم العزاب من العام الحالي 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 38.3 مليار دولار (268 مليار يوان صيني)، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق والذي تحقق في 11 نوفمبر العام الماضي بواقع 30.7 مليار دولار. وقد شارك في تحقيق هذا الرقم أكثر من نصف مليار شخص حول العالم.

يُعد “يوم العزاب” أكبر يوم مبيعات من كل عام بالنسبة للقيمة التجارية وحجم المبيعات للشركات الكبرى، ويتوافق مع 11 نوفمبر.

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بدورها تقوم علي بابا ومتجرها علي إكسبرس بعمل تخفيضات كبيرة خلال هذا اليوم لكل عام، ما يرفع جذب المستهلكين للمنتجات.

وعلى خلاف تخفيضات فترتي “بلاك فرايداي” و “سايبر مونداي” التي تتم حول العالم وتستمر لعدة أيام، فإن يوم العزاب يستمر ليوم واحد فقط، وهو السبب الرئيسي في اعتباره أكبر يوم تسوق أو مبيعات من كل عام حول العالم.

ومن المفارقات المثيرة خلال هذا اليوم، فقد استطاعت علي بابا الوصول إلى أول مليار دولار خلال 68 ثانية فقط للافتتاح.

فيما وصلت مبيعات المجموعة بعد نحو 12 ساعة للافتتاح وصلت 26 مليار دولار..، قبل أن تُختتم اليوم بتحقيق 38.3 مليار.

