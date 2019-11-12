استشاري يحذر مرضى القلب من تناول هذه العُشْبة.. تُسبب هبوط الدورة الدموية

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. حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مرضى القلب من تناول عشبة الزعرور البري، لأنها تزيد من احتمالية تسمم الجسم بالديجوكسين مما يسبب هبوط الدورة الدموية وتباطؤ النبضات. كما أكد الدكتور النمر- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن “شجرة المورينغا” ليست علاجًا لأمراض القلب والسكري وارتفاع الكلسترول، محذراً من إيقاف علاجات القلب والسكري واستخدام “المورينغا” بديلاً لذلك.





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