الزعاق: بدء برد «غياب الأحيمر».. والدفء سيعود مجددًا

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، موعد انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن أول انخفاض لدرجات الحرارة، سيكون بداية من اليوم الثلاثاء، وتابع «سنحس بأول انخفاض لدرجات الحرارة خاصة في حال الليل على معظم مناطق السعودية والخليج».

وأشار الزعاق إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يسمَّى «برد غياب نجم الأحيمر»، موضحًا أنه برد طارئ وسيعود الدفء مرة ثانية.

وكان الزعاق قال في تغريدة سابقة، إننا نعيش حاليًّا في أول موسم غياب نجم الأحيمر، وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج، ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر، وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر، وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، إلا أنه لا يدوم طويلًا، مضيفًا أننا سنلاحظ تلك البرودة خلال هذا الأسبوع.

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وحول أمطار اليوم، قال الزعاق، إن السحب الماطرة ممتدة من جنوب الجوف، وعلى حائل والقصيم وسدير، مضيفًا أن الفرصة مواتية على بريدة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على اجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.