«من سالف التاريخ».. قصيدة وطنية مؤثرة للأمير خالد الفيصل

جادت قريحة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بقصيدة وطنية مؤثرة حملت عنوان «من سالف التاريخ». وجاءت أبيات القصيدة التي بثها الحساب الرسمي لإمارة مكة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كالتالي: من سالف التاريخ والفرس والروم تُضمر عداوة عاربين الجزيرة وأسبابها وحيٍ تنزل ومقسوم على نبيٍ يَعربيْ العشيرة اشعل فتيل البُغض والغيظ بالقوم وشلون وحي الرب يحظاه غيره Advertisements وآخر كتابٍ بأحرف العُربْ مرسوم حرف الصلاة تردده كل ديره وحنَّا على سنة نبيه على الدُوم نجهر بحمد الله عَلان وسريره ومن يعترض على رسالات معصوم يلقى من الحسرات بالعمر حيره يا رافضين الأمر والأمر محسوم ما كان كان ولا للإنسان خيره

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