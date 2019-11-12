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«من سالف التاريخ».. قصيدة وطنية مؤثرة للأمير خالد الفيصل

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جادت قريحة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بقصيدة وطنية مؤثرة حملت عنوان «من سالف التاريخ».

وجاءت أبيات القصيدة التي بثها الحساب الرسمي لإمارة مكة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كالتالي:

من سالف التاريخ والفرس والروم

تُضمر عداوة عاربين الجزيرة

وأسبابها وحيٍ تنزل ومقسوم

على نبيٍ يَعربيْ العشيرة

اشعل فتيل البُغض والغيظ بالقوم

وشلون وحي الرب يحظاه غيره

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وآخر كتابٍ بأحرف العُربْ مرسوم

حرف الصلاة تردده كل ديره

وحنَّا على سنة نبيه على الدُوم

نجهر بحمد الله عَلان وسريره

ومن يعترض على رسالات معصوم

يلقى من الحسرات بالعمر حيره

يا رافضين الأمر والأمر محسوم

ما كان كان ولا للإنسان خيره

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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