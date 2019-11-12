السعودية اليوم / مدير مكتب تعليم طريف يكرم منسقي الموهوبين



طريف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

كرم مدير مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أحمد بن سالم الشريف أمس، منسقي الموهوبين المشاركين بمسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، التي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم.

وقدم الشريف شكره لقادة المدارس على جهودهم في تحفيز وتشجيع الطلاب الموهوبين على المشاركة والمنافسة.

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10:28ت م

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