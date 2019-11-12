السعودية اليوم / محافظة العويقيلة تطلق حملة التشجير بزراعة 13 ألف شتلة



عرعر 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أطلق محافظ العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية حسين بن عبدالرحمن الدغيم أمس، حملة التشجير لزراعة 13 ألف شتلة في المحافظة، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعويقيلة بالتعاون مع مكتب التعليم والبلدية ورابطة العويقيلة الخضراء، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات المدارس.

وتهدف الحملة إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من التلوث والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة.

// انتهى //

10:23ت م

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