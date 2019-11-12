السعودية اليوم / "الأمن الإلكتروني" دورة بجامعة نجران



نجران 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع شرطة المنطقة أمس، دورة تدريبية بعنوان " الأمن الإلكتروني"، استهدفت منسوبي الشرطة، وذلك بمقر المديرية.

وهدفت الدورة إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بأهمية ودور الأمن الإلكتروني في العصر الرقمي الجديد، التي تجعله قادراً على أداء واجباته بكفاءة تامة.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها: حماية ودفاع وتأمين بنية المعلومات التحتية والشبكات الرقمية، وابتكار ودفع عجلة الاستثمار في تأمين وتنمية الشبكات الرقمية والاقتصاد الرقمي، وإعداد المستهلكين لتحقيق الازدهار في ظل العصر الرقمي، إضافة إلى بناء قدرات القوى العاملة في الأمن الإلكتروني، وتجهيز الإدارات الأمنية بشكل أفضل للعمل بفعالية وبصورة آمنة في العصر الرقمي، إلى جانب ضمان تحقيق قيم الانفتاح والنزاهة والتنافسية والأمن في الاقتصاد الرقمي العالمي.

// انتهى //

10:18ت م

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