السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء متفرقة من محافظتي الطائف وميسان، شملت وسط المدينة والهدا والشفا ووادي نعمان والسيل والحوية وسديرة وعشيرة وحضن والسر ولية وقيا, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

10:15ت م

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