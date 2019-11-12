شكرا لقرائتكم أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة, وأمطار رعدية على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, ووادي الفرع. وبيّنت أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءً.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.