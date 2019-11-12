السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تفتتح ورش عمل المصادر الرقمية



جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس، ورش عمل المصادر الرقمية التي تنظمها عمادة شؤون المكتبات ، بتنوّع موضوعاتها المتمثلة في العمل بين العلوم البحثية والهندسة والإدارة ، إضافة إلى التخصصات الصحية ، والعلوم الإنسانية ، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين, وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة .

وأفاد معالي مدير الجامعة في كلمته الافتتاحية أن عمادة شؤون المكتبات تمثل الذراع المعرفي وبوابة الثقافة لجامعة الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة عمل المصادر الرقمية تأتي متوافقة مع انتشار التكتلات العلمية بشتى صورها التي تربط المجتمعات الأكاديمية والمعرفية في صناعة المعرفة الرقمية ، وإتاحتها للمستفيدين لتبادلها وتطبيقها.

من جانبه رحب عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور نبيل قمصاني ، بالمشاركين في ورش عمل المصادر الرقمية وبعمداء وعميدات شؤون المكتبات الذين سيعقدون اجتماع على هامش ورش العمل، مفيدًا أن الاجتماع سيناقش عدداً من المحاور في حقل المعلومات والمكتبات ، تتضمن آلية الاشتراك في قواعد البيانات ، بالإضافة إلى توحيد الجهود في تحويل كتب المقررات الدراسية إلى كتب إلكترونية والاستفادة من ما هو متوفر في سوق النشر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة الرقمية

ولفت الدكتور قمصاني الانتباه ، إلى أن الرقمنة باتت أمرًا في غاية الضرورة مع التحول الكبير الذي يشهده علم المعلومات ، مشيراً إلى أن تحويل مصادر المعلومات التقليدية إلى شكل رقمي سيُسهم بفاعلية في إتاحتها ومشاركتها مع جمهور أوسع دون التقيد بالموقع الجغرافي وتسهيل الوصول إليها بأشكال متعددة .

وعلى هامش الافتتاح جرى توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين عدد من القطاعات داخل الجامعة وخارجها بهدف تعزير نشر المعرفة الرقمية والإلكترونية ، وخدمة طلاب وطالبات الجامعة بمبادرات وبرامج متنوعة.

// انتهى //

09:38ت م

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جدة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس، ورش عمل المصادر الرقمية التي تنظمها عمادة شؤون المكتبات ، بتنوّع موضوعاتها المتمثلة في العمل بين العلوم البحثية والهندسة والإدارة ، إضافة إلى التخصصات الصحية ، والعلوم الإنسانية ، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين, وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة .وأفاد معالي مدير الجامعة في كلمته الافتتاحية أن عمادة شؤون المكتبات تمثل الذراع المعرفي وبوابة الثقافة لجامعة الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة عمل المصادر الرقمية تأتي متوافقة مع انتشار التكتلات العلمية بشتى صورها التي تربط المجتمعات الأكاديمية والمعرفية في صناعة المعرفة الرقمية ، وإتاحتها للمستفيدين لتبادلها وتطبيقها.من جانبه رحب عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور نبيل قمصاني ، بالمشاركين في ورش عمل المصادر الرقمية وبعمداء وعميدات شؤون المكتبات الذين سيعقدون اجتماع على هامش ورش العمل، مفيدًا أن الاجتماع سيناقش عدداً من المحاور في حقل المعلومات والمكتبات ، تتضمن آلية الاشتراك في قواعد البيانات ، بالإضافة إلى توحيد الجهود في تحويل كتب المقررات الدراسية إلى كتب إلكترونية والاستفادة من ما هو متوفر في سوق النشر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة الرقمية السعودية إذ تمثل أضخم تجمع لمصادر المعلومات الرقمية في الوطن العربي من خلال الكتب الرقمية وقواعد المعلومات.ولفت الدكتور قمصاني الانتباه ، إلى أن الرقمنة باتت أمرًا في غاية الضرورة مع التحول الكبير الذي يشهده علم المعلومات ، مشيراً إلى أن تحويل مصادر المعلومات التقليدية إلى شكل رقمي سيُسهم بفاعلية في إتاحتها ومشاركتها مع جمهور أوسع دون التقيد بالموقع الجغرافي وتسهيل الوصول إليها بأشكال متعددة .وعلى هامش الافتتاح جرى توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين عدد من القطاعات داخل الجامعة وخارجها بهدف تعزير نشر المعرفة الرقمية والإلكترونية ، وخدمة طلاب وطالبات الجامعة بمبادرات وبرامج متنوعة.// انتهى //09:38ت م0024

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.