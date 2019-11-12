السعودية اليوم / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في بعض المناطق / إضافة أولى

الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم 13/ 3/ 1441هـ :أولا : كمية الأمطار :منطقة مكة المكرمة 6.80 ملمالسديره / الطائف0.40 ملمرهاط / الجموم 0.20 ملمالزربان / الطائف2.60 ملممنطقة المدينة المنورةالمدينة المنورة7.40 ملمالشقران / الحناكية6.40ملمحزره / الحناكية1.00 ملمالرويضة / المهد4.40 ملمالصلصله / خيبر0.20 ملمأبار الماشي0.80 ملمالعين2.20 ملمالصويدره / الحناكية6.00 ملمحي الخالدية3.60 ملمالحناكية2.60 ملمالنخيلة / الحناكية9.00 ملمالحجر / العلا8.60 ملمالثمد / خيبر3.00 ملمعشيره / خيبر2.00 ملمالصديقية3.20 ملمحمراء الاسد0.80 ملمأبار ابو الدود3.20 ملممنطقة القصيمالنقرة / رياض الخبرا2.40 ملممنطقة عسيرعقبة ضلع / أبها13.80 ملمالحبيل/ رجال المع9.40 ملمالعسران / سراة عبيدة0.40 ملمجنوب سبت بني بشر1.00 ملمبحر أبو سكينة / محايل8.40 ملمالمهلل / أبها4.80 ملمال عامر / أحد رفيدة3.00 ملموادي الصدر / مربه13.60 ملمالفرشه / ساة عبيده0.20 ملمسارة عبيدة1.20 ملمالحمراء / ابها5.80 ملمتنومة / أبها1.40 ملمريدة / أبها5.40 ملموادي ذهب / أبها8.00 ملم// يتبع //09:18ت م0017

عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في بعض المناطق / إضافة أولى

منطقة تبوك

ابو القزاز / الوجه3.60 ملم

بداء / ضباء0.20 ملم

خشم الظبية / ضباء0.80 ملم

شواق / ضباء0.40 ملم

رحيب5.00 ملم

السديد / الوجه13.20 ملم

الديسه / ضباء1.00 ملم

شعب / ضباء0.20 ملم

بني هرماس / حالة عمار4.80 ملم

منطقة حائل

الحائط / الغزاله7.00 ملم

السليمي / الغزاله4.00 ملم

سميراء5.00 ملم

حي السلام3.00 ملم

المستجده / الشنان1.20 ملم

الروضة1.30 ملم

منطقة جازان

الفارس / الريث21.00 ملم

العيدابي / هروب3.40 ملم

عيبان / صبياء8.00 ملم

الريث0.20 ملم

بلغازي / العيدابي0.40 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض

الجزر0.80 متر

الحائر3.00 متر

الحنابج2.35 متر

الشحمه1.40 متر

المجمعه1.10 متر

لبن1.20 متر

مزوى1.50 متر

نمار2.50متر

منطقة مكة المكرمة

الجذبه بشوقب10.00 متر

الجناح14.50 متر

الراغبه3.00 متر

الرامه5.00 متر

السبعان2.00 متر

الشعيراء6.00 متر

اللقيطه0.50 متر

المحند0.50 متر

ثريبان0.50 متر

حجر3.00 متر

داماء5.00 متر

رابغ30.00 متر

شوان5.00 متر

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنونا25.10 متر

كتنه1.00 متر

كرا قوامه0.50 متر

مرواني12.45 متر

ملكان0.50 متر

سيسان8.00 متر

وادي حلي35.11 متر

ياصب0.50 متر

// يتبع //

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عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب السدود في بعض المناطق / إضافة ثانية واخيرة

منطقة المدينة المنورة

العيص0.90 متر

الفرع5.62 متر

وسط الجزل2.34 متر

منطقة عسير

ال عيفه5.00 متر

ابها19.30 متر

الاخصر ال مسفر7.00 متر

الخلصة11.00 متر

الدافعه5.00 متر

الدهناء4.00 متر

الريازه - جاش5.50 متر

السوده8.00 متر

العسران4.00 متر

العمل (زهير)6.00 متر

الغر/ غاليه5.00 متر

الغرابه16.00 متر

الغرة10.00 متر

الفوهه11.50 متر

الفيض15.00 متر

القوباء12.00 متر

الماوين6.50 متر

بدوه19.50 متر

الملك فهد43.90 متر

تبالة21.40 متر

ترجس18.00 متر

تمنية6.50 متر

تندحه9.00 متر

ثما3.00 متر

جبل خاط13.00 متر

جريه المجارده10.50 متر

جوف الهجله3.50 متر

حلباء22.00 متر

خرص11.00 متر

ذهبان8.00 متر

رادة5.00 متر

سدوان11.00 متر

سروم النماص2.50 متر

شراقب5.00 متر

شعيب شداد4.00 متر

شيبانه10.00 متر

طبب7.00 متر

طريف النماص6.00 متر

عتود الخميس7.00 متر

عتود تهامة19.65 متر

عشران24.00 متر

عمق بللحمر20.00 متر

عوص7.00 متر

عياش12.50 متر

قرضان6.00 متر

محلاة عرعره5.00 متر

مربة14.65 متر

مره9.50 متر

نبا3.00 متر

منطقة حائل

السلف1.00 متر

عقلة بن جبرين1.00 متر

منطقة الحدود الشمالية

اللويزية4.60 متر

بدنه4.80 متر

عرعر0.90 متر

منطقة جازان

الريث10.00 متر

بيش53.87 متر

جازان12.22 متر

قرى20.00 متر

وساع20.20 متر

وعال10.80 متر

منطقة نجران

البياض4.00 متر

السلامه1.00 متر

المحجر1.50 متر

المغوي4.00 متر

المليحه6.00 متر

بدر الجنوب3.50 متر

تريمه8.00 متر

ثار4.00 متر

حلال (سروم)4.00 متر

حميران7.00 متر

خضيران6.00 متر

قطن3.00 متر

مخش1.00 متر

نعوان3.00 متر

هداده4.00 متر

ياسان3.50 متر

منطقة الباحه

الاجاعده2.00 متر

الاحسبه17.23 متر

الجنابين21.80 متر

الخرار2.00 متر

الرتق5.90 متر

الصدر9.60 متر

الضحيان11.00 متر

الطليقه6.00 متر

العزيزا4.00 متر

العقيق17.30 متر

القمع1.20 متر

المرزوق6.93 متر

المشيرف0.40 متر

المظلمات6.60 متر

الملد (قوب)4.50 متر

ام الرجلين6.90 متر

ثراد9.00 متر

جرب4.90 متر

ديدب0.3 متر

دوقه9.50 متر

زقط0.50 متر

سبيحه5.90 متر

شدا نيرا11.50 متر

ظرك9.00 متر

ظروه1.50 متر

ماطوه0.80 متر

مدهاس7.40 متر

معشوقه4.40 متر

// انتهى //

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