السعودية اليوم / افتتاح فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في جامعة الأمير محمد بن فهد



الدمام 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

افتتح مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقر الجامعة بالعزيزية بالخبر، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية إيريك أوفر لاند، حيث يعد ذلك في إنجاز نوعي يتماشى مع تحقيق رؤية الجامعة.

وسيكون هذا المكتب ممثلاً للاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدف إلى نشر ثقافة الاستشراف المستقبلي في المنطقة، كما أنهى فريق العمل المشترك بين الاتحاد والجامعة من إعداد استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع الخطة التنفيذية للعام 2019م.

وتشتمل الخطة التنفيذية على إجراء الدراسات والبحوث في المجالات الساخنة على الساحة العالمية ودراسة تطبيقاتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ينفذ المكتب العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتثقيفية، إذ ألقى رئيس الاتحاد محاضرة عن الدراسات المستقبلية لطلاب الجامعة كما عقد ورشة عمل متخصصة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يُذكر أن الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية جهة استشارية معتمدة لدى منظمة اليونسكو العالمية ومقره باريس، وأعضاءها من معظم دول العالم، هذا ولقد وقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد والجامعة في المؤتمر العالمي للدراسات الاستشرافية والذي عقد في المكسيك الشهر الماضي، إذ تم التوقيع بين الجامعة والاتحاد بحضور المهتمين بقضايا الدراسات الاستشرافية من كل أرجاء العالم.

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09:09ت م

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