السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا في اصطدام قطارين في بنغلادش



دكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 58 آخرون في اصطدام قطارين في شرق بنغلادش.

وخرجت ثلاث عربات عن السكة في محطة موندولباغ في بلدة كسبا عندما تصادم قطار متجه اليوم من إلى دكا وآخر متجه إلى شيتاغونغ.

وأبان قائد الشرطة المحلية أنيس الرحمن في تصريح أنه حركة القطارات الخارجة أوقفت من دكا بعد الحادث.

ولا تزال الظروف التي أحاطت بالحادث قيد التحقيق، وفق ما أبلغ مسؤول في هيئة سكة الحديد للصحفيين.

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09:06ت م

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