السعودية اليوم / " الأرصاد " : أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة, وأمطار رعدية على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

// انتهى //

08:36ت م

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